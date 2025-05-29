Практика судів
  1. У світі

Федеральний суд США заблокував запроваджені Дональдом Трампом мита

08:29, 29 травня 2025
Суд також заблокував «взаємні» тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня.
Федеральний суд США заблокував запроваджені Дональдом Трампом мита
Фото: CNBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 28 травня, федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США заблокував запроваджені президентом Дональдом Трампом мита. Про це повідомило видання Financial Times.

Колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США заявила, що Трамп перевищив свої повноваження введення масштабних мит на імпорт товарів з низки країн.

Суд постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який Трамп посилався для обґрунтування введення тарифів, не дає йому таких повноважень. Згідно з Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.

«Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, ... для регулювання імпорту за допомогою тарифів», – сказано в рішенні суду.

У постанові суду сказано, що укази Трампа «оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону».

Суд також заблокував «взаємні» тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом.

«Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента», – заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд.

Але рішення суду при цьому не поширюватиметься на мита, які Трамп ввів на імпорт у країну автомобілів, автозапчастин, сталі та алюмінію. Вони підпадають під дію іншого закону - про розширення торгівлі.

Також видання додає, що упродовж кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У правоохоронному комітеті разом з НАБУ, САП і НАЗК обговорили підняття порогу для відповідальності за недостовірне декларування

Комітет повідомив, що учасники робочого засідання погодились з актуальністю пропозицій щодо зміни порогів для притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також врегулювання строків зберігання інформації у Реєстрі корупціонерів.

До КК та КПК внесуть зміни щодо умов звільнення від відповідальності за дезертирство і СЗЧ

Комітет з питань нацбезпеки розглянув зміни до КК і КПК, які усунуть проблеми з порядком звільнення від кримінальної відповідальності поновлених на службі військових, які раніше вчинили СЗЧ чи дезертирство.

Конкурс в апеляційні адміністративні суди — хто з кандидатів вдало пройшов співбесіди

Конкурсні перспективи двох суддів ВККС визначить у пленарному складі.

Іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу для найму житла

30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів – 855 тисяч грн.

Пріоритетом наразі є фінансування ЗСУ, тому розмір одноразових соцвиплат може бути зменшений — Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду констатувала, що в умовах війни пріоритетним є спрямування обмежених фінансових ресурсів держави на фінансування Збройних Сил, а не на інші цілі, що може вплинути на збалансованість державного бюджету.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді