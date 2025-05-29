Федеральний суд США заблокував запроваджені Дональдом Трампом мита

Суд також заблокував «взаємні» тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня.

Фото: CNBC

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У середу, 28 травня, федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США заблокував запроваджені президентом Дональдом Трампом мита. Про це повідомило видання Financial Times.

Колегія з трьох суддів Федерального суду з питань міжнародної торгівлі США заявила, що Трамп перевищив свої повноваження введення масштабних мит на імпорт товарів з низки країн.

Суд постановив, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який Трамп посилався для обґрунтування введення тарифів, не дає йому таких повноважень. Згідно з Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.

«Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, ... для регулювання імпорту за допомогою тарифів», – сказано в рішенні суду.

У постанові суду сказано, що укази Трампа «оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону».

Суд також заблокував «взаємні» тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн, які мали набути чинності 9 липня, якщо іноземні уряди не зможуть до того часу досягти угоди з Білим домом.

«Ми порушили цю справу, тому що Конституція не надає жодному президенту необмежених повноважень для підриву економіки. Це рішення підтверджує, що наші закони мають значення і що торговельні рішення не можуть прийматися за примхою президента», – заявив генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд.

Але рішення суду при цьому не поширюватиметься на мита, які Трамп ввів на імпорт у країну автомобілів, автозапчастин, сталі та алюмінію. Вони підпадають під дію іншого закону - про розширення торгівлі.

Також видання додає, що упродовж кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

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