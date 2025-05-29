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Ілон Маск спростував підписання угоди про інтеграцію ШІ Grok в Telegram

08:12, 29 травня 2025
Ілон Маск заявив, що угода з Telegram не була підписана.
Ілон Маск спростував підписання угоди про інтеграцію ШІ Grok в Telegram
Фото: traff.ink
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Як відомо, засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що Телеграм та компанія Ілона Маска xAI домовилися про партнерство терміном на рік.

Однак сам американський мільярдер спростував слова Дурова.

«Угода не була підписана», — написав Маск на своїй сторінці у соцмережі Х.

У відповідь Дуров написав, що було досягнуто принципової домовленості, але не залагоджено формальностей.

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США Ілон Маск штучний інтелект ШІ

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