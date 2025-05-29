Ілон Маск спростував підписання угоди про інтеграцію ШІ Grok в Telegram

Як відомо, засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що Телеграм та компанія Ілона Маска xAI домовилися про партнерство терміном на рік.
Однак сам американський мільярдер спростував слова Дурова.
«Угода не була підписана», — написав Маск на своїй сторінці у соцмережі Х.
У відповідь Дуров написав, що було досягнуто принципової домовленості, але не залагоджено формальностей.
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