Telegram уклав угоду з компанією xAI Ілона Маска на $300 млн для інтеграції Grok у свій месенджер

Телеграм також отримуватиме 50% доходу від підписок xAI, — повідомив Павло Дуров.

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Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що Телеграм та компанія Ілона Маска xAI домовилися про партнерство терміном на рік.

За словами Дурова, співпраця передбачає поширення чат-боту Grok серед користувачів месенджера.

Telegram отримає від xAI $300 млн, а також отримуватиме 50% доходу від передплат xAI, реалізованих через месенджер.

Нагадаємо, що Франція відмовила Павлу Дурову у виїзді до США для участі у переговорах із інвестиційними фондами.

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