Франція відмовила засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову у відрядженні до США

Франція відмовила засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову у виїзді до США для участі в перемовинах з інвестиційними фондами. Про це повідомляє Politiсo з посиланням на прокуратуру Парижа.
За словами представників прокуратури, така поїздка не вважалася «необхідною чи виправданою».
Як відомо, Дурова було заарештовано в серпні 2024 року в аеропорту у Франції. Відтоді він перебуває під суворим юридичним контролем: у вересні його офіційно звинуватили за шістьма статтями, пов’язаними з незаконною діяльністю на платформі Telegram.
Згідно з обмеженнями, бізнесмену заборонено залишати територію Франції без спеціального дозволу. Такий дозвіл йому вже надавали — для поїздки до Дубая з 15 березня по 7 квітня. До слова, Дуров має громадянство, зокрема, Франції та Об’єднаних Арабських Еміратів.
18 травня Дуров звинуватив одну із країн Європи у вимогі заблокувати «консервативні голоси» перед другим туром президентських виборів у Румунії.
Пізніше стало відомо, що йдеться про розвідку Франції. Французька влада відкинула ці звинувачення, назвавши їх «необґрунтованими» та «фейковими».
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