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Франція відмовила засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову у відрядженні до США

17:23, 20 травня 2025
Французька прокуратура відхилила запит Павла Дурова для поїздки до США на переговори з інвестиційними фондами.
Франція відмовила засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову у відрядженні до США
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Франція відмовила засновнику месенджера Telegram Павлу Дурову у виїзді до США для участі в перемовинах з інвестиційними фондами. Про це повідомляє Politiсo з посиланням на прокуратуру Парижа.

За словами представників прокуратури, така поїздка не вважалася «необхідною чи виправданою».

Як відомо, Дурова було заарештовано в серпні 2024 року в аеропорту у Франції. Відтоді він перебуває під суворим юридичним контролем: у вересні його офіційно звинуватили за шістьма статтями, пов’язаними з незаконною діяльністю на платформі Telegram.

Згідно з обмеженнями, бізнесмену заборонено залишати територію Франції без спеціального дозволу. Такий дозвіл йому вже надавали — для поїздки до Дубая з 15 березня по 7 квітня. До слова, Дуров має громадянство, зокрема, Франції та Об’єднаних Арабських Еміратів.

18 травня Дуров звинуватив одну із країн Європи у вимогі заблокувати «консервативні голоси» перед другим туром президентських виборів у Румунії.

Пізніше стало відомо, що йдеться про розвідку Франції. Французька влада відкинула ці звинувачення, назвавши їх «необґрунтованими» та «фейковими».

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