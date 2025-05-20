Франция отказала основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в командировке в США

Французская прокуратура отклонила запрос Павла Дурова для поездки в США на переговоры с инвестиционными фондами.

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Франция отказала основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в выезде в США для участия в переговорах с инвестиционными фондами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По словам представителей прокуратуры, такая поездка не считалась «необходимой или обоснованной».

Как известно, Дуров был арестован в августе 2024 года в одном из аэропортов Франции. С тех пор он находится под строгим юридическим контролем: в сентябре ему официально предъявили обвинения по шести статьям, связанным с незаконной деятельностью на платформе Telegram.

Согласно установленным ограничениям, предпринимателю запрещено покидать территорию Франции без специального разрешения. Такое разрешение ему уже предоставляли — для поездки в Дубай с 15 марта по 7 апреля. К слову, у Дурова есть гражданство, в частности, Франции и Объединённых Арабских Эмиратов.

18 мая Дуров обвинил одну из европейских стран в требовании заблокировать «консервативные голоса» перед вторым туром президентских выборов в Румынии.

Позже стало известно, что речь идёт о разведке Франции. Французские власти отвергли эти обвинения, назвав их «необоснованными» и «фейковыми».

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