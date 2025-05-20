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Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции

17:02, 20 мая 2025
К перечню определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, не относится решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок.
Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции
Фото: cheline.com.ua
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Поскольку в перечень определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, определенный в ст. 309 УПК, не входит решение следственного судьи, принятое по итогам рассмотрения жалобы на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок, такое определение не может быть предметом апелляционного обжалования. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 20 марта 2025 года по делу № 308/10038/24.

Обстоятельства дела

Следственный судья местного суда частично удовлетворил жалобу заявителя на бездействие управления полиции, которое заключалось в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок, и обязал должностных лиц управления полиции обеспечить надлежащее процессуальное реагирование на ходатайство заявителя о предоставлении ему статуса потерпевшего в уголовных производствах и предоставлении постановления о закрытии уголовного производства.

Судья апелляционного суда отказал заявителю в открытии производства по апелляционной жалобе на указанное определение следственного судьи, поскольку оно не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

В кассационной жалобе заявитель указал, что апелляционный суд незаконно отказал в удовлетворении его апелляционной жалобы на основании отсутствия права на обжалование определения следственного судьи.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил определение апелляционного суда без изменений. В обоснование своей позиции КУС указал, что из содержания определения апелляционного суда следует, что заявитель обращался в местный суд с жалобой на бездействие управления полиции, которое заключалось в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок, и обязательстве должностных лиц управления полиции обеспечить надлежащее процессуальное реагирование на ходатайство заявителя о предоставлении ему статуса потерпевшего в уголовных производствах и предоставлении постановления о закрытии уголовного производства. Определением следственного судьи местного суда указанная жалоба была частично удовлетворена. Было постановлено обязать должностных лиц управления полиции обеспечить надлежащее процессуальное реагирование на ходатайство заявителя о предоставлении ему статуса потерпевшего в уголовных производствах и предоставлении постановления о закрытии уголовного производства. В остальной части ходатайства было отказано.

Таким образом, поскольку в перечень определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, определенный в ст. 309 УПК, не входит решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок, такое определение не может быть предметом апелляционного обжалования.

В связи с тем, что определение следственного судьи местного суда обжалованию не подлежит, судья апелляционного суда, руководствуясь ч. 4 ст. 399 УПК, правильно отказал в открытии производства по апелляционной жалобе заявителя и вернул апелляционную жалобу лицу, ее подавшему.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции

К перечню определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, не относится решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок.

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