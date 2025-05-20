Судья в отставке разоблачен в подстрекательстве бизнесмена к даче неправомерной выгоды — САП

В САП заявили, что судья в отставке предложил бизнесмену решить его проблемы с пересечением границы и вернуть изъятые паспорта для выезда за границу путем подачи иска и получения необходимого решения местного админсуда.

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил судье в отставке (в настоящее время) о подозрении в подстрекательстве к даче неправомерной выгоды, а также в подготовке к передаче неправомерной выгоды судье одного из местных административных судов за принятие судебного решения в пользу данного лица. Об этом информирует пресс-служба САП.

Правоохранители установили, что судья (на момент сообщения о подозрении — судья в отставке) предложил бизнесмену решить его вопросы с пересечением границы и возвратом изъятых паспортов гражданина Украины для выезда за границу путем подачи иска и получения нужного решения местного административного суда.

«За решение этого вопроса бизнесмен должен был предоставить неправомерную выгоду судье, который будет рассматривать иск, в размере 10 000 неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 000 — за обращение к его немедленному исполнению», — заявили в САП.

Там также добавили, что действия судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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