Высший антикоррупционный суд получит двух новых судей – это судьи местных судов

Высший совет правосудия внес Президенту представления о назначении Татьяны Литвинко и Елены Черновой на должности судей ВАКС.

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Высший совет правосудия 20 мая 2025 года внес Президенту представления о назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда двух победителей соответствующего конкурса.

Так, удачно прошла собеседование с ВСП судья Шосткинского горрайонного суда Сумской области Татьяна Литвинко.

Татьяна Литвинко в 2007-2016 годах работала на разных должностях в Апелляционном суде города Киева.

Татьяна Литвинко была помощником заместителя председателя Апелляционного суда города Киева в 2008-2015 годах Марии Прындюк и председателя Апелляционного суда города Киева в 2003-2015 годах Антона Чернушенко.

Также Татьяна Литвинко работала на должности заместителя руководителя аппарата Апелляционного суда города Киева.

Во время собеседования с членами ВСП Татьяна Литвинко неохотно вспоминала подробности своей работы в должностях помощника Марии Прындюк и Антона Чернушенко.

Она рассказала, что выполняла исключительно обязанности помощника, а нюансы неприятных ситуаций, которые привели к увольнению и дальнейшему уголовному преследованию Марии Прындюк и Антона Чернушенко, узнала только после того, как претензии к указанным судьям стали общеизвестными.

Напомним, что претензии к Марии Прындюк были связаны с ее решениями в составе коллегии в отношении двух участников акций протеста во время событий Майдана – в феврале 2014 года после рассмотрения апелляционных жалоб они были оставлены апелляционным судом под стражей.

«Я уже не помню эти решения. Не могу сказать, готовила ли проекты этих решений я, или это был другой помощник. Помню только, что меня допрашивали во время досудебного расследования», - рассказала о событиях 2014 года Татьяна Литвинко.

Что касается еще одной кандидатки – судьи Золочевского райсуда Харьковской области (откомандирована в Ирпенский городской суд Киевской области) Елены Черновой, то вопросов к ней возникло гораздо меньше.

Преимущественно членов ВСП заинтересовала мотивация судьи и ее морально-психологическая готовность к осуществлению правосудия в должности судьи ВАКС.

Напомним, что конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС, который проводила ВККС в 2023-2025 годах, фактически провалился. Удачно пройти все этапы конкурса и получить соответствующие рекомендации смогли только две кандидатки на должности судей ВАКС.

Автор Вячеслав Хрипун

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