На одной из улиц Подольского района Киева частично ограничат движение транспорта

Дорожники более месяца будут ремонтировать проезжую часть.

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С 21 мая по 15 июля частично ограничат движение транспорта по ул. Виктора Некрасова. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Уточняется, что дорожники будут ремонтировать проезжую часть от ул. Ивана Выговского в направлении ул. Билицкой.

«Для сохранения дорожного движения работы будут проводиться поэтапно с частичным ограничением движения транспорта в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

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