На одній з вулиць Подільського району Києва частково обмежать рух транспорту

Із 21 травня до 15 липня частково обмежуватимуть рух транспорту вул. Віктора Некрасова. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».
Зазначається, що дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину від вул. Івана Виговського в напрямку вул. Білицької.
«Для збереження дорожнього руху роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки», - сказано у повідомленні.
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