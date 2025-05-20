На одній з вулиць Подільського району Києва частково обмежать рух транспорту

Дорожники понад місяць ремонтуватимуть проїжджу частину.

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Із 21 травня до 15 липня частково обмежуватимуть рух транспорту вул. Віктора Некрасова. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники ремонтуватимуть проїжджу частину від вул. Івана Виговського в напрямку вул. Білицької.

«Для збереження дорожнього руху роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки», - сказано у повідомленні.

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