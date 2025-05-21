У найбільшому етнографічному селі-музеї Угорщини Шошто запрацював україномовний аудіогід

У найбільшому етнографічному музеї просто неба Угорщини запрацював україномовний аудіогід.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У найбільшому в Угорщині етнографічному селі-музеї «Шошто» у місті Ніредьгаза з 18 травня запрацював україномовний аудіогід. Тепер українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою, окрім того, аудіогід надаватиметься безкоштовно для громадян України.

Про це повідомили у Консульстві України в Ніредьгазі.

Проєкт реалізовано у межах ініціативи першої леді України Олена Зеленська з упровадження україномовних аудіогідів у світових культурних пам'ятках для відвідувачів з України та популяризації української мови у світі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.