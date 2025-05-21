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У найбільшому етнографічному селі-музеї Угорщини Шошто запрацював україномовний аудіогід

00:07, 21 травня 2025
У найбільшому етнографічному музеї просто неба Угорщини запрацював україномовний аудіогід.
У найбільшому етнографічному селі-музеї Угорщини Шошто запрацював україномовний аудіогід
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У найбільшому в Угорщині етнографічному селі-музеї «Шошто» у місті Ніредьгаза з 18 травня запрацював україномовний аудіогід. Тепер українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою, окрім того, аудіогід надаватиметься безкоштовно для громадян України.

Про це повідомили у Консульстві України в Ніредьгазі.

Проєкт реалізовано у межах ініціативи першої леді України Олена Зеленська з упровадження україномовних аудіогідів у світових культурних пам'ятках для відвідувачів з України та популяризації української мови у світі.

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Угорщина

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