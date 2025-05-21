На Київщині аграрії не поділили земельну ділянку — конфлікт закінчився пошкодженою технікою

На Київщині стався конфлікт через земельну ділянку.

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У селі Копачів Київської області на полі виникла конфліктна ситуація.

Як повідомила поліція Київської області, 16 травня між двома аграрними підприємствами виник конфлікт щодо обробки земельних ділянок, площею близько 2 тисяч гектарів.

Під час конфлікту та блокування сільськогосподарських робіт, постраждав 41-річний водій трактора та було пошкоджено колеса на двох тракторах.

Також правоохоронці вилучили автомобіль, який перебував на місці події.

Наразі поліція з’ясовує належність та власника транспорного засобу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна та спричинення легких тілесних ушкоджень. Досудове розслідування триває.

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