В Киевской области аграрии не поделили земельный участок — конфликт закончился поврежденной техникой

В Киевской области произошел конфликт из-за земельного участка.

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В селе Копачев Киевской области на поле возникла конфликтная ситуация.

Как сообщила полиция Киевской области, 16 мая между двумя аграрными предприятиями произошел конфликт по поводу обработки земельных участков площадью около 2 тысяч гектаров.

Во время конфликта и блокирования сельскохозяйственных работ пострадал 41-летний тракторист, а также были повреждены колеса на двух тракторах.

Также правоохранители изъяли автомобиль, который находился на месте происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает принадлежность и владельца транспортного средства.

Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества и причинения легких телесных повреждений. Досудебное расследование продолжается.

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