В Киевской области аграрии не поделили земельный участок — конфликт закончился поврежденной техникой

В селе Копачев Киевской области на поле возникла конфликтная ситуация.
Как сообщила полиция Киевской области, 16 мая между двумя аграрными предприятиями произошел конфликт по поводу обработки земельных участков площадью около 2 тысяч гектаров.
Во время конфликта и блокирования сельскохозяйственных работ пострадал 41-летний тракторист, а также были повреждены колеса на двух тракторах.
Также правоохранители изъяли автомобиль, который находился на месте происшествия.
В настоящее время полиция устанавливает принадлежность и владельца транспортного средства.
Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества и причинения легких телесных повреждений. Досудебное расследование продолжается.
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