Суд частично оправдал мужчину за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и оружия

Мужчина незаконно хранил найденное в лесу взрывчатое вещество и самодельное оружие, изготовленное по месту жительства.

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Тростянецким районным судом Сумской области рассмотрено уголовное производство в отношении 53-летнего жителя с. Каменка Ахтырского района Сумской области, который обвинялся в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ и оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в 2021 году мужчина, используя металлоискатель, обнаружил в лесу возле с. Каменка боеприпасы с веществом, похожим на порох, пересыпал его в пластиковую бутылку и перенес к себе в хозяйство, где начал хранить.

Кроме того, в феврале 2022 года он по месту своего проживания незаконно изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенением и одноствольное дульнозарядное ружьё с капсюльным механизмом воспламенения.

Самодельное оружие он хранил в помещении собственного гаража. Также осенью 2023 года в лесу, возле с. Каменка, мужчина, найдя изготовленный самодельным способом одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным воспламенением, стал незаконно хранить его по месту своего проживания.

19 мая судом вынесен приговор, которым мужчину признано невиновным и оправдано по факту приобретения и хранения пороха, а также по факту изготовления, ношения и хранения огнестрельного оружия типа дульнозарядного пистолета и ружья в период до момента деоккупации Тростянецкой территориальной громады, а именно до 26.03.2022.

.В то же время, мужчину признано виновным по факту езаконного хранения по месту своего проживания оружия и взрывчатых веществ с момента деоккупации Тростянецкой территориальной громады, и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год с возложением обязанностей на основании статьи 76 УК Украины.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину в предъявленных обвинениях не признал и отрицал факт совершения им преступлений, при этом отмечая, что своими действиями он защищал Украину, громаду и свою семью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело 588/552/24).

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