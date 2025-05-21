В Киеве возле железнодорожного вокзала женщина сожгла знакомую заживо

Подозреваемая после ссоры подожгла торговый киоск, в результате чего в огне погибла 50-летняя женщина.

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В Киеве конфликт между двумя женщинами закончился поджогом и гибелью. Об этом сообщает столичная полиция.

Так, в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании неработающих торговых киосков возле киевского вокзала.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины, а следственно-оперативная группа задокументировала преступление.

Как выяснилось, к умышленному поджогу причастна уроженка Луганской области, которая имела неприязненные отношения с погибшей. Заброшенные киоски возле вокзала были местом, где они вместе употребляли алкоголь. Впоследствии между женщинами возник конфликт, после чего злоумышленница, воспользовавшись беспомощным состоянием своей пьяной знакомой, подожгла киоск зажигалкой и скрылась с места происшествия.

Правоохранители разыскали и задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлёкшее гибель человека».

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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