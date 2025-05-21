У Києві поблизу залізничного вокзалу жінка спалила знайому заживо

Підозрювана після сварки підпалила торгівельний кіоск, у результаті чого, у вогні загинула 50-річна жінка.

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У Києві конфлікт між двома жінками закінчився підпалом та загибеллю. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що поблизу столичного вокзалу палають непрацюючі торгівельні кіоски.

Після гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки, а слідчо-оперативна група задокументувала злочин.

Як з’ясувалося, до вчинення умисного підпалу причетна уродженка Луганщини, яка мала неприязні відносини з померлою. Закинуті кіоски поблизу вокзалу були місцем, де вони розпивали алкогольні напої, в подальшому між жінками виник конфлікт, після чого порушниця скориставшись безпорадним станом сп’янілої знайомої, запальничкою підпалила кіоск та втекла з місця події.

Правоохоронці розшукали та затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини».

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення.

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