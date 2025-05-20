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Суд частково виправдав чоловіка за незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин і зброї

23:49, 20 травня 2025
Чоловік незаконно зберігав знайдену в лісі вибухову речовину та саморобну зброю, виготовлену за місцем проживання.
Суд частково виправдав чоловіка за незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин і зброї
Фото: Тростянецький районний суд Сумської області
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Тростянецьким районним судом Сумської області розглянуто кримінальне провадження стосовно 53-річного жителя с. Кам‘янка Охтирського району Сумської області, який обвинувачувався у незаконному виготовленні, зберіганні та носінні вибухових речовин і зброї. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Зазначається, що у у 2021 році чоловік за допомогою металошукача знайшовши у лісі, поблизу с. Кам‘янка боєприпаси з речовиною схожою на порох, та  пересипавши її до пластикової пляшки, переніс до свого господарства, де й почав зберігати.

Крім того, в лютому 2022 року він за місцем свого проживання незаконно виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет із гнотовим запаленням та одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання.

Саморобну зброю зберігав у приміщенні власного гаража.  Також восени 2023 року у лісі, поблизу с. Кам‘янка чоловік, знайшовши вироблений саморобним способом одноствольний дульнозарядний пістолет із гнотовим запаленням, став незаконно його зберігати за місцем свого проживання. 

19 травня судом ухвалено вирок, яким чоловіка визнано невинуватим та виправдано за фактом придбання та зберігання  пороху, а також за фактом виготовлення, носіння та зберігання вогнепальної зброї типу дульнозарядного пістолету та рушниці в період до моменту деокупації Тростянецької територіальної громади, а саме до 26.03.2022.

Разом з тим, чоловіка визнано винуватим за фактом незаконного зберігання за місцем свого проживання зброї та вибухових речовин з моменту деокупації Тростянецької територіальної громади та судом призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік з покладенням обов’язків на підставі статті 76 КК України.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину у пред’явлених обвинуваченнях не визнав та заперечив факт вчинення ним злочинів, зазначаючи при цьому про те, що він своїми діями так захищав Україну, громаду та свою родину.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа 588/552/24).

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