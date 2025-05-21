В крупнейшем этнографическом селе-музее Венгрии Шошто заработал украиноязычный аудиогид

В крупнейшем этнографическом музее под открытым небом Венгрии заработал украиноязычный аудиогид.

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В крупнейшем в Венгрии этнографическом селе-музее «Шошто» в городе Ньиредьхаза с 18 мая начал работать украиноязычный аудиогид. Теперь украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке, кроме того, аудиогид будет предоставляться бесплатно для граждан Украины.

Об этом сообщили в Консульстве Украины в Ньиредьхазе.

Проект реализован в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в мировых культурных достопримечательностях для посетителей из Украины и популяризации украинского языка в мире.

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