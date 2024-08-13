Антон Чернушенко не зміг звільнитися у відставку: відома причина

Вища рада правосуддя дійшла висновку, що рішення Ради правосуддя 2018 року про звільнення колишнього голови столичної апеляції за скоєння дисциплінарного проступку досі залишається чинним.

Антон Чернушенко на засіданні Вищої ради правосуддя 13 серпня 2024 року

Вища рада правосуддя 13 серпня 2024 року залишила без розгляду заяву голови Апеляційного суду міста Києва у 2003-2015 роках Антона Чернушенка про відставку.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 18 квітня поновила розгляд питання про звільнення Антона Чернушенка у зв’язку з поданням заяви про відставку (всього таких заяв у різні роки він подав вже три).

Разом з тим, Рада правосуддя у квітні вирішила відкласти розгляд заяви Антона Чернушенка про звільнення у відставку, оскільки у минулі роки у ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про ймовірну наявність у Антона Чернушенка громадянства РФ.

Відтак, у ВРП виникла потреба з’ясувати, чи не набув колишній голова столичної апеляції громадянства РФ.

13 серпня доповідач у справі Антона Чернушенка, член Ради правосуддя Ольга Попікова повідомила, що з СБУ надійшла відповідь про відсутність у СБУ інформації про набуття Антоном Чернушенко громадянства РФ.

Однак несподівано Ольга Попікова повідомила, що все ж пропонує залишити заяву Антона Чернушенка про звільнення у відставку без розгляду.

Підставою для прийняття такого рішення, за словами доповідача, є той факт, що, як виявилося, рішення Вищої ради правосуддя від 29 травня 2018 року про звільнення Антона Чернушенка за вчинення дисциплінарного проступку є чинним, оскільки суддя його раніше не оскаржував.

Сам Антон Чернушенко відверто здивувався такому розвитку подій у справі про його звільнення у відставку.

«Я суддя з 7 березня 1977 року. Я побудував сучасну будівлю Апеляційного суду. Завдяки моїм зусиллям 135 суддів апеляційного суду отримали житло. У 2015 році щодо мене була відкрита кримінальна справа, яка була фальсифікована. Ця справа була закрита 13 січня 2021 року. Для чого мені було оскаржувати рішення ВРП 2018 року, адже рішення ВРП у 2022 році було скасоване Великою Палатою Верховного Суду. А 6 лютого 2024 року сама ж Рада правосуддя скасувала рішення Другої дисциплінарної палати ВРП від 11 квітня 2018 року і закрила дисциплінарне провадження. Відтак, рішення ВРП 2018 року не може існувати самостійно від рішення Верховного Суду і рішення самої ВРП 2024 року», - розповів Антон Чернушенко.

Втім, члени ВРП, дослідивши ситуацію, все ж одноголосно залишили заяву Антона Чернушенка про відставку без розгляду.

Нагадаємо, історія Антона Чернушенка розпочалася ще у 2015 році. 19 червня 2015 року у його робочому кабінеті у будівлі Апеляційного суду міста Києва відбувся обшук, який провели співробітники Генеральної прокуратури та СБУ. Суддю звинуватили у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) та ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК.

Судді поставили у провину факти втручання у роботу автоматизованої системи розподілу справ, що, за версією слідства, призвело до того, що Антон Чернушенко особисто вирішував, якому судді які справи розглядати.

30 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Антона Чернушенка.

Втім, притягнути Антона Чернушенка до відповідальності тоді так і не вдалося. 7 липня 2015 року у Генпрокуратурі повідомили, що суддя виїхав з Києва і оголосили його у розшук.

При цьому в грудні 2015 року, вже не перебуваючи в Україні, суддя спробував звільнитись у відставку, але Вища рада юстиції тоді не розглянула його заяву по суті.

Разом з тим, у лютому 2016 року Антону Чернушенко виповнилося 65 років, що унеможливлювало перебування його на посаді судді у зв'язку з віковим обмеженням.

Згодом, 29 травня 2018 року Вища рада правосуддя звільнила Антона Чернушенка з посади судді за вчинення дисциплінарного проступку.

Втім, після зміни влади в Україні у 2019 році Антон Чернушенко повернувся в Україну.

Восени 2020 року Печерський райсуд зобов'язав уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо колишнього судді. Відповідне кримінальне провадження щодо Антона Чернушенка було закрите 13 січня 2021 року. Також, був припинений розшук Антона Чернушенка.

У лютому 2021 року Антон Чернушенко особисто з’явився на засідання ВРП, де намагався оскаржити своє звільнення з посади у зв’язку з дисциплінарним проступком, посилаючись на процедурні порушення, допущені ВРП у 2018 році. Втім, 25 травня 2021 року ВРП залишила рішення про притягнення Антона Чернушенка до дисциплінарної відповідальності в силі.

Однак, 8 вересня 2022 року Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення ВРП від 25 травня 2021 року.

Нарешті, 6 лютого 2024 року Рада правосуддя повністю скасувала рішення Другої дисциплінарної палати ВРП від 11 квітня 2018 року про притягнення Антона Чернушенка до дисциплінарної відповідальності і закрила дисциплінарне провадження щодо судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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