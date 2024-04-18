Вища рада правосуддя вирішила з’ясувати, чи не є Антон Чернушенко громадянином РФ

Звільнитися у відставку колишньому голові столичного апеляційного суду поки що не вдається

Вища рада правосуддя 18 квітня 2024 року поновила розгляд питання про звільнення голови Апеляційного суду міста Києва у 2003-2015 роках Антона Чернушенка у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Разом з тим, Рада правосуддя вирішила поки що відкласти розгляд самої заяви Антона Чернушенка про звільнення у відставку.

Справа в тому, що у минулі роки у ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про ймовірну наявність у Антона Чернушенка громадянства РФ. Оскільки після того, як Верховна Рада 30 червня 2015 року надала згоду на затримання та арешт судді, Антон Чернушенко виїхав саме на територію РФ, де й перебував до зміни влади в країні у 2019 році.

Відтак, у ВРП виникла потреба з’ясувати, чи не набув раптом Антон Чернушенко громадянство РФ.

У свою чергу, Антон Чернушенко розповів ВРП, що починаючи з 2015 року щодо нього неодноразово виходили у ЗМІ публікації, які є неправдивими. Зокрема, про те, що він є громадянином РФ та агентом ФСБ.

На спростування тверджень ЗМІ та окремих посадових осіб, він навіть отримав від контррозвідки СБУ лист з інформацією про те, що у СБУ немає даних про те, чи є Антон Чернушенко громадянином РФ.

Крім того, 19 січня 2021 року Шевченківський райсуд міста Києва хоча й відмовив Антону Чернушенку у задоволенні позову до СБУ та телеканалу «Громадське телебачення» про захист честі, гідності та ділової репутації і спростування недостовірної інформації, разом з тим суд встановив, що розповсюджена СБУ та телеканалом у 2015 році інформація, є недостовірною.

У задоволенні позовним вимог Шевченківський райсуд відмовив Антону Чернушенку лише через сплив строків позовної давності.

Втім, у Раді правосуддя все ж вирішили знов дослідити вказані обставини та звернутися з відповідним запитом до СБУ.

«Нам потрібно розібратися», - зазначила доповідач-член ВРП Ольга Попікова.

Нагадаємо, історія Антона Чернушенка розпочалася ще у 2015 році. 19 червня 2015 року у його робочому кабінеті у будівлі Апеляційного суду міста Києва відбувся обшук, який провели співробітники Генеральної прокуратури та СБУ. Суддю звинуватили у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення) та ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) КК.

Судді поставили у провину факти втручання у роботу автоматизованої системи розподілу справ, що, за версією слідства, призвело до того, що Антон Чернушенко особисто вирішував, якому судді які справи розглядати.

30 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Антона Чернушенка.

Втім, притягнути Антона Чернушенка до відповідальності тоді так і не вдалося. 7 липня 2015 року у Генпрокуратурі повідомили, що суддя виїхав з Києва і оголосили його у розшук.

При цьому в грудні 2015 року, вже не перебуваючи в Україні, суддя спробував звільнитись у відставку, але Вища рада юстиції тоді не розглянула його заяву по суті.

Разом з тим, у лютому 2016 року Антону Чернушенко виповнилося 65 років, що унеможливлювало перебування його на посаді судді у зв'язку з віковим обмеженням.

Згодом, 29 травня 2018 року Вища рада правосуддя звільнила Антона Чернушенка з посади судді за вчинення дисциплінарного проступку.

Втім, після зміни влади в Україні у 2019 році Антон Чернушенко повернувся в Україну.

Восени 2020 року Печерський райсуд зобов'язав уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо колишнього судді. Відповідне кримінальне провадження щодо Антона Чернушенка було закрите 13 січня 2021 року. Також, був припинений розшук Антона Чернушенка.

У лютому 2021 року Антон Чернушенко особисто з’явився на засідання ВРП, де намагався оскаржити своє звільнення з посади у зв’язку з дисциплінарним проступком, посилаючись на процедурні порушення, допущені ВРП у 2018 році. Втім, 25 травня 2021 року ВРП залишила рішення про притягнення Антона Чернушенка до дисциплінарної відповідальності в силі.

Однак, 8 вересня 2022 року Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення ВРП від 25 травня 2021 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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