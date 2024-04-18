Высший совет правосудия решил выяснить, не является ли Антон Чернушенко гражданином РФ

Уволиться в отставку бывшему председателю столичного апелляционного суда пока не удается.

Высший совет правосудия 18 апреля 2024 года возобновил рассмотрение вопроса об увольнении председателя Апелляционного суда города Киева в 2003-2015 годах Антона Чернушенко в связи с подачей им заявления об отставке.

Вместе с тем, Совет правосудия решил пока отложить рассмотрение самого заявления Антона Чернушенко об увольнении в отставку.

Дело в том, что в прошлые годы в СМИ неоднократно появлялась информация о вероятном наличии у Антона Чернушенко гражданства РФ. Поскольку после того, как Верховная Рада 30 июня 2015 года дала согласие на задержание и арест судьи, Антон Чернушенко выехал именно на территорию РФ, где и находился до смены власти в стране в 2019 году.

Таким образом, в ВСП возникла необходимость выяснить, не приобрел ли вдруг Антон Чернушенко гражданство РФ.

В свою очередь, Антон Чернушенко рассказал ВСП, что начиная с 2015 года, относительно него неоднократно выходили в СМИ неправдивые публикации. В частности, о том, что он гражданин РФ и агент ФСБ.

На опровержение утверждений СМИ и отдельных должностных лиц он даже получил от контрразведки СБУ письмо с информацией о том, что у СБУ нет данных о том, является ли Антон Чернушенко гражданином РФ.

Кроме того, 19 января 2021 года Шевченковский райсуд Киева хотя и отказал Антону Чернушенко в удовлетворении иска к СБУ и телеканалу «Общественное телевидение» о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации, вместе с тем суд установил, что распространенная СБУ и телеканалом в 2015 году информация, недостоверна.

В удовлетворении исковых требований Шевченковский райсуд отказал Антону Чернушенко только из-за истечения сроков исковой давности.

Впрочем, в Совете правосудия все же решили снова изучить указанные обстоятельства и обратиться с соответствующим запросом в СБУ.

"Нам нужно разобраться", - отметила докладчик-член ВСП Ольга Попикова.

Напомним, что история Антона Чернушенко началась еще в 2015 году. 19 июня 2015 года в его рабочем кабинете в здании Апелляционного суда города Киева прошел обыск, проведенный сотрудниками Генеральной прокуратуры и СБУ. Судью обвинили в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного решения) и ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК.

Судье вменили факты вмешательства в работу автоматизированной системы распределения дел, что, по версии следствия, привело к тому, что Антон Чернушенко лично решал, какому судье, какие дела рассматривать.

30 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Антона Чернушенко.

Впрочем, привлечь Антона Чернушенко к ответственности тогда так и не удалось. 7 июля 2015 года в Генпрокуратуре сообщили, что судья выехал из Киева, и объявили его в розыск.

При этом в декабре 2015 года, уже не находясь в Украине, судья попытался уволиться в отставку, но Высший совет юстиции тогда не рассмотрел его заявление по существу.

Вместе с тем, в феврале 2016 года Антону Чернушенко исполнилось 65 лет, что делало невозможным пребывание его в должности судьи в связи с возрастным ограничением.

Впоследствии, 29 мая 2018 года Высший совет правосудия уволил Антона Чернушенко с должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

Впрочем, после смены власти в Украине в 2019 году Антон Чернушенко вернулся в Украину.

Осенью 2020 года Печерский райсуд обязал уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении бывшего судьи. Соответствующее уголовное производство в отношении Антона Чернушенко было закрыто 13 января 2021 года. Также был прекращен розыск Антона Чернушенко.

В феврале 2021 года Антон Чернушенко лично явился на заседание ВСП, где пытался обжаловать свое увольнение с должности судьи в связи с дисциплинарным проступком, ссылаясь на процедурные нарушения, допущенные ВСП в 2018 году. Впрочем, 25 мая 2021 года ВСП оставил решение о привлечении Антона Чернушенко к дисциплинарной ответственности в силе.

Однако 8 сентября 2022 года Большая Палата Верховного Суда отменила решение ВСП от 25 мая 2021 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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