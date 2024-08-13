Антон Чернушенко не смог уволиться в отставку: известна причина

Высший совет правосудия пришел к выводу, что решение Совета правосудия 2018 года об увольнении бывшего председателя столичной апелляции за совершение дисциплинарного проступка до сих пор остается в силе.

Антон Чернушенко на заседании Высшего совета правосудия 13 августа 2024 года

Высший совет правосудия 13 августа 2024 года оставил без рассмотрения заявление председателя Апелляционного суда города Киева в 2003-2015 годах Антона Чернушенко об отставке.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 18 апреля возобновил рассмотрение вопроса об увольнении Антона Чернушенко в связи с подачей им заявления об отставке (всего таких заявлений в разные годы он подал уже три).

Вместе с тем, Совет правосудия в апреле решил отложить рассмотрение заявления Антона Чернушенко об увольнении в отставку, поскольку в прошлые годы в СМИ неоднократно появлялась информация о вероятном наличии у Антона Чернушенко гражданства РФ.

Таким образом, у ВСП возникла необходимость выяснить, не получил ли бывший глава столичной апелляции гражданство РФ.

13 августа докладчик по делу Антона Чернушенко, член Совета правосудия Ольга Попикова сообщила, что из СБУ поступил ответ об отсутствии у СБУ информации о приобретении Антоном Чернушенко гражданства РФ.

Однако неожиданно Ольга Попикова сообщила, что все же предлагает оставить заявление Антона Чернушенко об увольнении в отставку без рассмотрения.

Основанием для принятия такого решения, по словам докладчика, является тот факт, что, как оказалось, решение Высшего совета правосудия от 29 мая 2018 года об увольнении Антона Чернушенко за совершение дисциплинарного проступка все еще в силе, поскольку судья его ранее не обжаловал.

Сам Антон Чернушенко откровенно удивился такому развитию событий в деле об его увольнении в отставку.

«Я судья с 7 марта 1977 года. Я построил современное здание Апелляционного суда. Благодаря моим усилиям 135 судей апелляционного суда получили жилье. В 2015 году в отношении меня было возбуждено уголовное дело, которое было фальсифицировано. Это дело было закрыто 13 января 2021 года. Зачем мне было обжаловать решение ВСП 2018 года, ведь решение ВСП в 2022 году было отменено Большой Палатой Верховного Суда. А 6 февраля 2024 года сам Совет правосудия отменил решение Второй дисциплинарной палаты ВСП от 11 апреля 2018 года и закрыл дисциплинарное производство. То есть, решение ВСП 2018 года не может существовать самостоятельно от решения Верховного Суда и решения самого ВСП 2024 года», - рассказал Антон Чернушенко.

Впрочем, члены ВСП, изучив вопрос, все же единогласно решили оставить заявление Антона Чернушенко об отставке без рассмотрения.

Напомним, что история Антона Чернушенко началась еще в 2015 году. 19 июня 2015 года в его рабочем кабинете в здании Апелляционного суда города Киева прошел обыск, проведенный сотрудниками Генеральной прокуратуры и СБУ. Судью обвинили в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного решения) и ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК.

Судье вменили факты вмешательства в работу автоматизированной системы распределения дел, что, по версии следствия, привело к тому, что Антон Чернушенко лично решал, какому судье, какие дела рассматривать.

30 июня 2015 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Антона Чернушенко.

Впрочем, привлечь Антона Чернушенко к ответственности тогда так и не удалось. 7 июля 2015 года в Генпрокуратуре сообщили, что судья выехал из Киева, и объявили его в розыск.

При этом в декабре 2015 года, уже не находясь в Украине, судья попытался уволиться в отставку, но Высший совет юстиции тогда не рассмотрел его заявление по существу.

Вместе с тем, в феврале 2016 года Антону Чернушенко исполнилось 65 лет, что делало невозможным пребывание его в должности судьи в связи с возрастным ограничением.

Впоследствии, 29 мая 2018 года Высший совет правосудия уволил Антона Чернушенко с должности судьи за совершение дисциплинарного проступка.

Впрочем, после смены власти в Украине в 2019 году Антон Чернушенко вернулся в Украину.

Осенью 2020 года Печерский райсуд обязал уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении бывшего судьи. Соответствующее уголовное производство в отношении Антона Чернушенко было закрыто 13 января 2021 года. Также был прекращен розыск Антона Чернушенко.

В феврале 2021 года Антон Чернушенко лично явился на заседание ВСП, где пытался обжаловать свое увольнение с должности судьи в связи с дисциплинарным проступком, ссылаясь на процедурные нарушения, допущенные ВСП в 2018 году. Впрочем, 25 мая 2021 года ВСП оставил решение о привлечении Антона Чернушенко к дисциплинарной ответственности в силе.

Однако 8 сентября 2022 года Большая Палата Верховного Суда отменила решение ВСП от 25 мая 2021 года.

Наконец, 6 февраля 2024 года Совет правосудия полностью отменил решение Второй дисциплинарной палаты ВСП от 11 апреля 2018 года о привлечении Антона Чернушенко к дисциплинарной ответственности и закрыл дисциплинарное производство в отношении судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.