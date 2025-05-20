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Суддю у відставці викрили на підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди — САП

16:48, 20 травня 2025
У САП заявили, що суддя у відставці запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адмінсуду.
Суддю у відставці викрили на підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигоди — САП
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Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив судді у відставці (на цей час) про підозру в підбуренні особи надати неправомірну вигоду, а також у підготовці до надання неправомірної вигоди судді одного з місцевих адміністративних судів за ухвалення судового рішення на користь цієї особи. Про це інформує пресслужба САП.

Правоохоронці встановили, що суддя (на день повідомлення про підозру – суддя у відставці) запропонував бізнесмену вирішити його проблеми з перетином кордону та повернути вилучені паспорти громадянина України для виїзду за кордон шляхом подання позову й отримання необхідного рішення місцевого адміністративного суду.

«За вирішення цього питання бізнесмен мав надати неправомірну вигоду судді, який розглядатиме цей позов, у розмірі 10 000 неназваних грошових одиниць за судове рішення та ще 5 000 неназваних грошових одиниць за його звернення до негайного виконання», - заявили у САП.

Також там додали, дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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суддя САП

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