Верховний Суд відповів, чи може бути предметом апеляційного оскарження ухвала слідчого судді щодо скарги на бездіяльність управління поліції

До переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк

Фото: cheline.com.ua

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Оскільки до переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, що визначений у ст. 309 КПК, не входить рішення слідчого судді, ухвалене за результатами розгляду скарги на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язане вчинити у визначений КПК строк, то така ухвала не може бути предметом апеляційного оскарження. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 20 березня 2025 року по справі 308/10038/24.

Обставини справи

Слідчий суддя місцевого суду частково задовольнив скаргу заявника на бездіяльність управління поліції, що полягала у нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язане вчинити у визначений КПК строк, та постановив зобов’язати службових осіб управління поліції забезпечити відповідне процесуальне реагування на клопотання заявника про надання йому статусу потерпілого у кримінальних провадженнях та надання постанови про закриття кримінального провадження.

Суддя апеляційного суду відмовив заявнику у відкритті провадження за апеляційною скаргою на вказану ухвалу слідчого судді, оскільки остання не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

У касаційній скарзі заявник зазначив, що апеляційний суд незаконно відмовив у задоволенні його апеляційної скарги з підстав відсутності права на оскарження ухвали слідчого судді.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС вказав, що зі змісту ухвали апеляційного суду вбачається, що заявник звертався до місцевого суду зі скаргою на бездіяльність управління поліції, яка полягала в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк, та зобов’язання службових осіб управління поліції забезпечити відповідне процесуальне реагування на клопотання заявника про надання йому статусу потерпілого у кримінальних провадженнях та надання постанови про закриття кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді місцевого суду вказану скаргу задоволено частково. Постановлено зобов’язати службових осіб управління поліції забезпечити відповідне процесуальне реагування на клопотання заявника про надання йому статусу потерпілого у кримінальних провадженнях та надання постанови про закриття кримінального провадження. У решті клопотання відмовлено.

Отже, оскільки до переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, що визначений у ст. 309 КПК, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк, то така ухвала не може бути предметом апеляційного оскарження.

Таким чином, у зв’язку з тим, що ухвала слідчого судді місцевого суду оскарженню не підлягає, суддя апеляційного суду, керуючись ч. 4 ст. 399 КПК, правильно відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою заявника і повернув апеляційну скаргу особі, яка її подала.

Автор: Наталя Мамченко

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