Якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, це буде перемога Путіна над Альянсом — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив на важливості запрошення України на саміт НАТО.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо країна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над Альянсом. Про це він сказав під час пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

«Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО, але ми б хотіли мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важливо, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно.

На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення - за партнерами», - наголосив Зеленський.

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