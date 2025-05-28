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На Одещині викрили шахрая, який обіцяв «формальну» службу в армії за $35 тисяч

22:00, 28 травня 2025
В Одесі викрито схему підкупу для «липової» служби.
На Одещині викрили шахрая, який обіцяв «формальну» службу в армії за $35 тисяч
Фото: gunp.odesa
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В Одеській області поліцейські затримали 49-річного місцевого жителя під час отримання 35 000 доларів США хабара за обіцянку «вирішити питання» щодо призову в армію та припинення судового розгляду кримінальної справи. Чоловіку повідомлено про підозру у зловживанні впливом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила поліція Одеської області.

За версією слідства, фігурант пообіцяв потерпілому одеситу, який перебуває під обвинуваченням у тяжких злочинах, за грошову винагороду посприяти його працевлаштуванню до однієї з місцевих військових частин. Це, за задумом зловмисника, мало стати підставою для зупинення розгляду обвинувального акта в суді у зв’язку з мобілізацією до лав ЗСУ. Крім того, «клієнту» гарантували, що його служба буде формальною, без відряджень до зони ведення бойових дій, розповіла начальниця слідчого підрозділу територіального відділення поліції № 2 Валентина Істоміна.

Усього для реалізації схеми підозрюваний планував вплинути на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на командування військової частини та на судові органи. Правоохоронці задокументували передачу грошей та отримали відомості із телефону фігуранта, які підтверджують його протиправну діяльність.

«На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на посадовців, поєднане з вимаганням. За цей злочин йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна», — додала Істоміна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури Одеси. Правоохоронці перевіряють усіх осіб, які могли сприяти реалізації корупційної схеми.

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