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В Одесской области разоблачили мошенника, который обещал «формальную» службу в армии за $35 тысяч

22:00, 28 мая 2025
В Одессе разоблачена схема подкупа для «липовой» службы.
В Одесской области разоблачили мошенника, который обещал «формальную» службу в армии за $35 тысяч
Фото: gunp.odesa
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В Одесской области полицейские задержали 49-летнего местного жителя во время получения 35 000 долларов США взятки за обещание «решить вопрос» относительно призыва в армию и прекращения судебного рассмотрения уголовного дела. Мужчине сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила полиция Одесской области.

По версии следствия, фигурант пообещал потерпевшему одесситу, который находится под обвинением в тяжких преступлениях, за денежное вознаграждение посодействовать его трудоустройству в одну из местных воинских частей. Это, по замыслу злоумышленника, должно было стать основанием для приостановления рассмотрения обвинительного акта в суде в связи с мобилизацией в ряды ВСУ. Кроме того, «клиенту» гарантировали, что его служба будет формальной, без командировок в зону ведения боевых действий, рассказала начальница следственного подразделения территориального отделения полиции № 2 Валентина Истомина.

Всего для реализации схемы подозреваемый планировал повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, на командование воинской части и на судебные органы. Правоохранители задокументировали передачу денег и получили сведения с телефона фигуранта, которые подтверждают его противоправную деятельность.

«На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством. За это преступление ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества», - добавила Истомина.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы. Правоохранители проверяют всех лиц, которые могли способствовать реализации коррупционной схемы.

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полиция мошенник армия Одесса

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