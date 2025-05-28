Практика судов
  1. В Украине

Можно ли принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит практику — разъяснение Гоструда

20:50, 28 мая 2025
При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.
Можно ли принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит практику — разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда объясняет, имеет ли право предприятие при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Ответ положительный: студенты могут быть приняты на работу, если есть свободные должности, а работа отвечает требованиям программы практики. Порядок организации практики студентов вузов Украины определен приказом Министерства образования от 08.04.1993 № 93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под № 35.

Практика является обязательной частью подготовки специалистов в вузах. При этом не менее 50% времени должно быть посвящено общепрофессиональной подготовке, предусмотренной программой практики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приоритетом сейчас является финансирование ВСУ, поэтому размер единовременных соцвыплат может быть уменьшен — Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда констатировала, что в условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование Вооруженных Сил, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета.

Ирина Верещук представила комитету по нацбезопасности законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук представила презентацию законопроекта, которым будет урегулирована подготовка граждан к национальному сопротивлению.

Комитет по нацбезопасности готовит совещание по использованию «шахедами» SIM-карт украинских мобильных операторов

В комментариях к соответствующему посту Александр Федиенко добавил, что о привязке «симок» к паспортам он «не писал и не говорил».

Приказ командира о призыве заместителя прокурора Натальи Максименко отменен – Сухопутные войска

Ранее подобный случай с «ручной» отменой приказа о призыве имел место в деле Романа Насирова, хотя, согласно позиции Верховного Суда, процедура призыва на военную службу во время мобилизации является необратимой.

Верховная Рада готовится принять изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США относительно полезных ископаемых

Изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год для создания новой бюджетной программы пока не предусмотрены.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду