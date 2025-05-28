Можно ли принять на работу студента, который учится на дневной форме и проходит практику — разъяснение Гоструда

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, имеет ли право предприятие при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Ответ положительный: студенты могут быть приняты на работу, если есть свободные должности, а работа отвечает требованиям программы практики. Порядок организации практики студентов вузов Украины определен приказом Министерства образования от 08.04.1993 № 93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под № 35.

Практика является обязательной частью подготовки специалистов в вузах. При этом не менее 50% времени должно быть посвящено общепрофессиональной подготовке, предусмотренной программой практики.

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