Чи можна прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі та проходить практику — роз’яснення Держпраці

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику.

Відповідь позитивна: студенти можуть бути прийняті на роботу, якщо є вільні посади, а робота відповідає вимогам програми практики. Порядок організації практики студентів вищих навчальних закладів України визначений наказом Міністерства освіти від 08.04.1993 № 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.04.1993 за № 35.

Практика є обов’язковою частиною підготовки фахівців у вишах. При цьому щонайменше 50% часу має бути присвячено загальнопрофесійній підготовці, передбаченій програмою практики.

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