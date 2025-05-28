Практика судов
  1. В Украине

Если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина над Альянсом — Зеленский

15:39, 28 мая 2025
Владимир Зеленский подчеркнул на важности приглашения Украины на саммит НАТО.
Если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина над Альянсом — Зеленский
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над Альянсом. Об этом он сказал во время пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Мы получили сигналы от партнеров относительно участия Украины на саммите НАТО, но мы хотели бы иметь абсолютно открытую беседу с нашими партнерами. Важно, какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно.

По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение — за партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приказ командира о призыве заместителя прокурора Натальи Максименко отменен – Сухопутные войска

Ранее подобный случай с «ручной» отменой приказа о призыве имел место в деле Романа Насирова, хотя, согласно позиции Верховного Суда, процедура призыва на военную службу во время мобилизации является необратимой.

Верховная Рада готовится принять изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США относительно полезных ископаемых

Изменения в закон о Государственном бюджете на 2025 год для создания новой бюджетной программы пока не предусмотрены.

КДКП подала представление об увольнении заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила, что заместитель руководителя Запорожской областной прокуратуры Наталья Максименко подлежит увольнению из органов прокуратуры.

Верховная Рада урегулирует проблему исчисления сроков для объявления судом умершими пропавших без вести военнослужащих

Одни суды считают, что сроки следует исчислять с момента наступления события, которое могло привести к смерти лица, а не с момента окончания действия военного положения, другие же считают, что отсчет срока для объявления физического лица умершим в результате военных действий должен начинаться именно с дня окончания военных действий в Украине – Рада собирается решить проблему.

Владимир Зеленский выразил надежду, что война завершится к июню 2026 года, но при определенных условиях

Зеленский объяснил, когда война может завершиться и при каких условиях.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду