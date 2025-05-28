Если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина над Альянсом — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул на важности приглашения Украины на саммит НАТО.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над Альянсом. Об этом он сказал во время пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Мы получили сигналы от партнеров относительно участия Украины на саммите НАТО, но мы хотели бы иметь абсолютно открытую беседу с нашими партнерами. Важно, какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно.

По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение — за партнерами», — подчеркнул Зеленский.

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