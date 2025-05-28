Telegram заключил соглашение с компанией xAI Илона Маска на $300 млн для интеграции Grok в свой мессенджер

Телеграм будет также получать 50% дохода от подписок xAI, — сообщил Павел Дуров.

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Телеграм и компания Илона Маска xAI договорились о партнерстве сроком на год.

По словам Дурова, сотрудничество предусматривает распространение чат-бота Grok среди пользователей мессенджера.

Telegram получит от xAI $300 млн, а также будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через мессенджер.

Напомним, что Франция отказала Павлу Дурову в выезде в США для участия в переговорах с инвестиционными фондами.

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