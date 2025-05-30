США готовы обсуждать прекращение расширения НАТО на восток – Келлог

Трамп может пообещать Путину не расширять НАТО на восток, заявил спецпредставитель Келлог.

Источник фото: AP/Susan Walsh

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Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО и готовы обсуждать этот вопрос. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Во время интервью он подтвердил, что Трамп может пообещать главе Кремля Владимиру Путину не расширять НАТО на восток.

«Я считаю, что это вполне обоснованное беспокойство (России – ред.). Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они упоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до ваших границ. Это их безопасность», — отметил Кит Келлог.

Он также добавил, что вопрос вступления Украины в НАТО на данный момент не рассматривается.

«Для нас вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. В то же время нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление», — сказал Келлог.

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