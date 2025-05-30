У Стамбул на мирні перемовини приїдуть радники з нацбезпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії — Келлог

2 червня у Стамбулі очікується другий раунд мирних перемовин, до яких приєднаються радники з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Джерело фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

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Спеціальний посланець президента США Кіт Келлог повідомив, що 2 червня у Стамбулі, де відбудеться другий раунд мирних перемовин, очікується прибуття радників з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Про це він розповів в інтерв'ю ABC News.

Келлог зазначив, що, на його думку, основні теми для обговорення будуть стосуватися членства в НАТО та контролю над територіями, зокрема Запорізькою, Херсонською, Луганською, Донецькою областями та Кримом.

«Коли ми наступного тижня приїдемо до Стамбула, ми сядемо та поговоримо: який це має вигляд, які ваші відчуття? З нами будуть ті, кого ми називаємо “E3” — це радники з нацбезпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії. Ми були в Лондоні, де вони певною мірою допомогли нам сформувати перелік вимог для України. І вони також будуть там — ми отримаємо їхню реакцію», — сказав Келлог.

Він також додав, що російський «меморандум» з умовами Москви щодо припинення вогню досі не доступний ані Вашингтону, ані Києву – його досі не бачили ще.

Нагадаємо, що Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог розкритикував заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва через погрози «Третьою світовою війною». Водночас він наголосив, що США очікують на отримання Меморандуму від РФ, який вони обіцяли тиждень тому.

Також Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

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