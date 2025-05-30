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Франція з липня заборонить куріння в громадських місцях, де перебувають діти

09:20, 30 травня 2025
З 1 липня у Франції вводиться заборона на куріння в громадських місцях, де перебувають діти — порушники будуть змушені заплатити штраф у розмірі 135 євро.
Франція з липня заборонить куріння в громадських місцях, де перебувають діти
Джерело фото: Pascal Pochard-Casabianca, AFP
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З 1 липня 2025 року по всій Франції буде заборонено курити в громадських відкритих місцях, де перебувають діти. Про це повідомила міністерка праці, охорони здоров’я, солідарності та сім’ї Франції Катрін Вотрен, пише France24

Куріння на пляжі, у парку чи біля школи — більше не дозволятиметься: уряд реалізує заборону, обіцяну ще наприкінці 2023 року.

«Там, де є діти, тютюн має зникнути. З 1 липня пляжі, парки та сквери, території навколо шкіл, автобусні зупинки, спортивні споруди стануть зонами, вільними від куріння, по всій Франції»,— вказала Вотрен.

За її словами, недотримання заборони «може призвести до штрафу 4 класу або 135 євро». Водночас Катрін Вотрен наголосила, що свобода куріння «закінчується там, де починається право дітей дихати чистим повітрям».

Заборона також поширюється на середні та старші школи, зокрема, щоб запобігти «курінню учнів середніх та старших класів перед їхніми закладами».

Водночас обмеження не поширюється на тераси кафе і не стосується електронних сигарет, уточнила міністерка.

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