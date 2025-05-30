Олександр Возний звільнений з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА за угодою сторін.

Джерело фото: Олена Безгіна

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На сайті КМДА оприлюднили розпорядження міського голови від 28 травня 2025 року № 419 про звільнення Олександра Возного з посади директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату із 30 травня за угодою сторін.

У документі сказано наступне:

Відповідно до Закону України «Про державну службу»:

Звільнити ВОЗНОГО Олександра Івановича з посади директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 30 травня 2025 року за угодою сторін (частина друга статті 86 Закону України «Про державну службу»).

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