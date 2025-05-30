Александр Возной уволен с должности директора Департамента защиты окружающей среды КГГА

Александр Возный уволен с должности директора Департамента защиты окружающей среды КГГА по соглашению сторон.

Источник фото: Елена Безгина

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На сайте КГГА было опубликовано распоряжение городского главы от 28 мая 2025 года № 419 об освобождении Александра Возного с должности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата с 30 мая по соглашению сторон.

В документе сказано следующее:

В соответствии с Законом Украины «О государственной службе»:

Освободить ВОЗНОГО Александра Ивановича с должности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 30 мая 2025 года по соглашению сторон (часть вторая статьи 86 Закона Украины «О государственной службе»).

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