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Александр Возной уволен с должности директора Департамента защиты окружающей среды КГГА

08:55, 30 мая 2025
Александр Возный уволен с должности директора Департамента защиты окружающей среды КГГА по соглашению сторон.
Александр Возной уволен с должности директора Департамента защиты окружающей среды КГГА
Источник фото: Елена Безгина
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На сайте КГГА было опубликовано распоряжение городского главы от 28 мая 2025 года № 419 об освобождении Александра Возного с должности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата с 30 мая по соглашению сторон.

В документе сказано следующее:

В соответствии с Законом Украины «О государственной службе»:

Освободить ВОЗНОГО Александра Ивановича с должности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 30 мая 2025 года по соглашению сторон (часть вторая статьи 86 Закона Украины «О государственной службе»).

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КГГА увольнение

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