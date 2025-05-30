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Франция с июля запретит курение в общественных местах, где находятся дети

09:20, 30 мая 2025
С 1 июля во Франции вводится запрет на курение в общественных местах, где находятся дети – нарушители будут вынуждены заплатить штраф в размере 135 евро.
Франция с июля запретит курение в общественных местах, где находятся дети
Источник фото: Pascal Pochard-Casabianca, AFP
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С 1 июля 2025 года по всей Франции будет запрещено курить в общественных открытых местах, где находятся дети. Об этом сообщила министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Франции Катрин Вотрен, пишет France24.

Курение на пляже, в парке или рядом со школой — больше не будет разрешено: правительство реализует запрет, обещанный еще в конце 2023 года.

«Там, где есть дети, табак должен исчезнуть. С 1 июля пляжи, парки и скверы, территории вокруг школ, автобусные остановки, спортивные сооружения станут зонами, свободными от курения, по всей Франции», — указала Вотрен.

Она также добавила, что несоблюдение запрета «может привести к штрафу 4 класса или 135 евро». В то же время Катрин Вотрен отметила, что свобода курения «заканчивается там, где начинается право детей дышать чистым воздухом».

Запрет также распространяется на средние и старшие школы, в том числе чтобы предотвратить «курение учеников средних и старших классов перед их учебными заведениями».

В то же время ограничения не распространяются на террасы кафе и не касаются электронных сигарет, уточнила министр.

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штраф / штрафы Франция

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