В Стамбул на мирные переговоры приедут советники по нацбезопасности США, Германии, Франции и Великобритании — Келлог

2 июня в Стамбуле ожидается второй раунд мирных переговоров, к которым присоединятся советники по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании.

Источник фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

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Специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что 2 июня в Стамбуле, где пройдет второй раунд мирных переговоров, ожидается приезд советников по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании.

Об этом он рассказал в интервью ABC News.

Келлог отметил, что, по его мнению, основными темами для обсуждения будут вопросы членства в НАТО и контроля над территориями, включая Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, Донецкую области и Крым.

«Когда мы приедем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем и поговорим: как это будет выглядеть, какие ваши ощущения? С нами будут те, кого мы называем “E3” — это советники по нацбезопасности из Германии, Франции и Великобритании. Мы были в Лондоне, где они в какой-то мере помогли нам сформировать перечень требований для Украины. И они тоже будут там — мы получим их реакцию», — сказал Келлог.

Он также добавил, что российский «меморандум» с условиями Москвы по прекращению огня до сих пор недоступен ни в Вашингтоне, ни в Киеве — его еще не видели.

Напоминаем, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева за угрозы «Третьей мировой войной». В то же время он подчеркнул, что США ожидают получения Меморандума от РФ, который они обещали неделю назад.

Также Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО и готовы обсуждать этот вопрос.

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