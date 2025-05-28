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Рустем Умеров заявил, что для встречи с делегацией РФ от них требуется меморандум

21:57, 28 мая 2025
Глава делегации Украины на переговорах с РФ Умеров пояснил, что для организации встречи с делегацией РФ 2 июня сначала нужен их меморандум.
Рустем Умеров заявил, что для встречи с делегацией РФ от них требуется меморандум
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Министр обороны Рустем Умеров, являющийся главой делегации Украины на переговорах с РФ, заявил, что для организации новой встречи с российской делегацией 2 июня сначала нужен их меморандум. Он отметил, что украинская сторона передала российской делегации документ с позицией Украины и россияне его получили.

Умеров добавил, что теперь у РФ есть 4 дня на передачу своего меморандума Украине.

"Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандум, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", — сообщил Рустем Умеров.

Министр обороны также прокомментировал ход переговорного процесса после встречи в Турции 16 мая, где, по его словам, мир ожидал от российской стороны меморандум с предложениями по прекращению огня.

По его словам, россияне пытались затянуть процесс, но под давлением заявлений президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и Президента Украины Владимира Зеленского, российская делегация сообщила о завершении документа. Однако передачу меморандума они до сих пор задерживают, отметил Умеров.

"Российская сторона обещала передать 'меморандум' сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной", – заявил Умеров, добавив, что дипломатия должна быть содержательной, а каждая встреча – результативной.

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рф Украина Рустем Умеров переговоры

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