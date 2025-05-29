В правоохранительном комитете вместе с НАБУ, САП и НАПК обсудили повышение порога для ответственности за недостоверное декларирование

Комитет сообщил, что участники рабочего заседания согласились с актуальностью предложений по изменению порогов для привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также урегулированию сроков хранения информации в Реестре коррупционеров.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты предлагают изменить условия привлечения к ответственности за декларирование недостоверных сведений должностными лицами и незаконное обогащение. Соответствующие идеи воплощены в трех законопроектах 13271, 13271-1 и 13271-2, которые вносят изменения в Уголовный кодекс, УПК и КУоАП.

На базе Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности прошло рабочее заседание по обсуждению этих законопроектов. В нем приняли участие соавторы законопроектов, председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, а также представители НАПК, НАБУ, САП, ГБР, БЭБ, прокуроры Офиса Генпрокурора, судьи Высшего антикоррупционного суда и представители Верховного Суда.

Как отмечают в комитете, ключевые вопросы обсуждения касались:

- пересмотра и повышения порогов для привлечения к административной ответственности по статье 172-6 КУоАП (недостоверное декларирование);

- пересмотра порогов для привлечения к уголовной ответственности по статьям 366-2, 368-5 УК с одновременным увеличением размера уголовного наказания;

- внесения изменений в статью 216 УПК для уточнения подследственности;

- урегулирования сроков хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, в соответствии с решением ЕСПЧ по делу экс-директора НАБУ Артема Сытника.

«Все участники рабочего заседания согласились с необходимостью и актуальностью предложенных в альтернативных законопроектах положений по изменению и повышению порогов для привлечения к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, а также урегулированию сроков хранения информации в Реестре.

Кроме того, представители антикоррупционных органов подчеркнули необходимость доработки отдельных норм законопроектов, касающихся мониторинга образа жизни и предъявления исков о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства», отметили в Комитете.

Напомним, «базовый» законопроект 13271 зарегистрировал нардеп Сергей Власенко.

Позже в Раде появился альтернативный законопроект 13271-1, инициаторами которого выступили 91 народный депутат. Этот законопроект предусматривает повышение пороговых значений в статье 366-2 УК и статье 172-6 КУоАП, внесение изменений в статью 216 УПК относительно подследственности НАБУ, а также введение временных ограничений на пребывание лиц в Реестре коррупционеров.

В частности, предлагается, чтобы ответственность по статье 172-6 КУоАП наступала за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов, то есть от 454 200 грн. На данный момент ответственность по статье 172-6 КУоАП начинается с недостоверного декларирования на сумму разницы в 302 800 грн.

Соответственно, порог для уголовной ответственности также изменяется. В части 1 статьи 366-2 «Декларирование недостоверной информации» предлагается установить, что наказуемым будет умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если они отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов, то есть от 2 271 000 грн до 7 570 000 грн.

В части 1 статьи 368-5 предлагается установить, что незаконное обогащение — это приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает законные доходы более чем на 2750 прожиточных минимумов (то есть более чем на 8 327 000 грн).

На данный момент часть 1 статьи 368-5 предусматривает ответственность за незаконное обогащение, если стоимость приобретенных активов превышает законные доходы более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть на 9 841 000 грн. Таким образом, порог для уголовной ответственности за незаконное обогащение снизится с 9,8 млн грн до 8,32 млн грн.

Кроме того, депутаты предлагают установить, что НАБУ будет расследовать уголовные производства по статье 366-2 только в случае, если размер заведомо недостоверных сведений отличается от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов, то есть на 6 056 000 грн.

Также предлагается изменить размер предмета уголовного правонарушения для отнесения отдельных преступлений к подследственности НАБУ.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы срок хранения сведений о физических лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, в Едином государственном реестре не превышал сроки, предусмотренные статьей 39 КУоАП (для административных взысканий) или статьей 89 УК (для осужденных за уголовные правонарушения). После истечения этих сроков информация автоматически исключается из реестра, что обеспечивает защиту репутации лиц и соответствует принципам справедливости и права на реабилитацию.

При этом авторы ссылаются на решение ЕСПЧ по делу «Сытник против Украины».

Еще один альтернативный законопроект 13271-2, поданный народным депутатом Владленом Неклюдовым, устанавливает более конкретные сроки давности для исключения данных о лице из Реестра коррупционеров.

Как отметили в Комитете, работа над изменениями продолжится с учетом всех предоставленных предложений.

Автор: Наталя Мамченко

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