Чиновникам могут облегчить условия для наказания за недостоверное декларирование и незаконное обогащение – законопроект

Также предлагается изменить условия подследственности НАБУ расследований по недостоверному декларированию чиновников и ограничить срок пребывания лиц в Реестре коррупционеров.

Фото: rada.gov.ua

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Народные депутаты предлагают изменить условия для привлечения к ответственности за декларирование недостоверных сведений чиновниками и незаконное обогащение. Соответствующий законопроект 13271-1 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс зарегистрирован в парламенте.

Как отмечают депутаты, изменения направлены на «защиту прав добросовестных субъектов декларирования».

Так, увеличиваются пороговые значения в статьях 366-2 и 368-5 Уголовного кодекса и статье 172-6 Кодекса об административных правонарушениях, вносятся изменения в статью 216 УПК, которая изменяет порог подследственности НАБУ, закон о предотвращении коррупции будет предусматривать временные ограничения относительно пребывания лиц в Реестре коррупционеров и сроков мониторинга образа жизни чиновников.

В частности, предлагается, чтобы ответственность по статье 172-6 КоАП наступала за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 150 до 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

То есть, ответственность за административное коррупционное правонарушение будет наступать, если чиновник или должностное лицо «ошиблось» в декларации на сумму от 454 200 грн до 2 271 000 грн. Напомним, что сейчас ответственность по статье 172-6 КоАП начинается с недостоверного декларирования на сумму расхождения 302 800 грн.

Соответственно, смещается порог для ответственности по Уголовному кодексу.

В части 1 статьи 366-2 «Декларирование недостоверной информации» предлагается установить, что будет наказываться умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов. То есть, от 2 271 000 грн до 7 570 000 грн.

В части 1 статьи 368-5 предлагается установить, что незаконное обогащение – это приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 2750 прожиточных минимумов превышает его законные доходы.

То есть, в случае «ошибки» в сумме доходов в декларации на 8 327 000 грн – но не менее – должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, депутаты предлагают установить, что НАБУ будет расследовать уголовные производства по статье 366-2 только в случае, если размер заведомо недостоверных сведений отличается от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов. То есть, на 6 056 000 грн.

Также депутаты предлагают изменить размер предмета уголовного правонарушения для того, чтобы относить отдельные преступления к подследственности НАБУ.

В статье 290 ГПК предлагается увеличить пороговый размер активов для предъявления иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

В законе о предотвращении коррупции предлагается ограничить условия для осуществления мониторинга образа жизни должностного лица, установить, что срок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования не может превышать 4 месяцев с дня принятия решения о его осуществлении.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают, чтобы срок пребывания сведений о физических лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, не мог превышать срок, предусмотренный статьей 39 КоАП, если лицо подвергнуто административному взысканию, и не мог превышать сроки, определенные статьей 89 УК, если лицо было осуждено за совершение уголовного правонарушения.

После истечения указанных сроков информация автоматически исключается из реестра, что обеспечивает защиту репутации лиц и соответствует принципам справедливости и права на реабилитацию.

При этом авторы законопроекта ссылаются на решение ЕСПЧ по делу экс-директора НАБУ Артема Сытника «Сытник против Украины».

Автор: Наталя Мамченко

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