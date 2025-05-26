Владимир Зеленский назначил глав 8 райгосадминистраций Киева

Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении новых глав РГА в городе Киеве.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Днепровской, Подольской, Святошинской, Соломенской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций. Соответствующие распоряжения появились на официальном сайте главы государства.

Кто и какую РГА возглавил:

Шевченковская РГА — Сазанович Александр Романович.

Соломенская РГА — Мовенко Сергей Александрович.

Святошинская РГА — Зантарая Георгий Малхазович.

Подольская РГА — Наконечный Владимир Михайлович.

Днепровская РГА — Паладий Андрей Николаевич.

Голосеевская РГА — Дунаевская София Анатольевна.

Деснянская РГА — Бахматов Максим Исанович.

Дарницкая РГА — Ковтунов Александр Владимирович.

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