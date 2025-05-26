Владимир Зеленский назначил глав 8 райгосадминистраций Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Днепровской, Подольской, Святошинской, Соломенской и Шевченковской районных в городе Киеве государственных администраций. Соответствующие распоряжения появились на официальном сайте главы государства.
Кто и какую РГА возглавил:
Шевченковская РГА — Сазанович Александр Романович.
Соломенская РГА — Мовенко Сергей Александрович.
Святошинская РГА — Зантарая Георгий Малхазович.
Подольская РГА — Наконечный Владимир Михайлович.
Днепровская РГА — Паладий Андрей Николаевич.
Голосеевская РГА — Дунаевская София Анатольевна.
Деснянская РГА — Бахматов Максим Исанович.
Дарницкая РГА — Ковтунов Александр Владимирович.
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