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Депутат Закарпатского облсовета за 10000 евро организовал переправку уклонистов за границу

19:56, 26 мая 2025
Выкрыли депутата облсовета, который организовал незаконное пересечение границы уклонистами.
Депутат Закарпатского облсовета за 10000 евро организовал переправку уклонистов за границу
Фото: НАБУ
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Правоохранители разоблачили схему получения неправомерной выгоды депутатом и его сообщником за влияние на сотрудников Госпогранслужбы Украины для беспрепятственного переправления лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, депутат Закарпатского областного совета предлагал организацию пересечения государственной границы военнообязанными лицами вне официальных пунктов пропуска.

«Для этого он привлек «авторитетное» лицо, которое имело влияние на сотрудников Госпогранслужбы Украины и обеспечивало беспрепятственную перевозку через границу.

Стоимость «услуги» составляла 10 тыс. евро за человека», — заявили в НАБУ.

Дополнительно депутат предлагал организацию доставки «клиента» из г. Киева до границы, а также его въезд в Украину в случае необходимости.

Лиц задержали с поличным после получения 20 тыс. евро.

В НАБУ добавили, что депутату на данный момент сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, сообщнику готовится сообщение о подозрении.

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НАБУ депутат Закарпатье

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