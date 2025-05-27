На должность члена ВККС по квоте судей есть четыре кандидата: список претендентов

Собеседования состоятся 28-29 мая, но отбор кандидатов уже традиционно можно считать странным.

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Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС определила четырех претендентов на вакантный пост члена Высшей квалификационной комиссии судей по квоте судей.

Собеседования с желающими пополнить ряды ВККС состоятся 28 и 29 мая 2025 года.

Напомним, всего документы для участия в отборе подали 13 претендентов на должность члена ВККС.

Выбор Конкурсной комиссией из числа всех кандидатов, только четырех конкретных претендентов, уже традиционно вызывает определенные вопросы.

Дело в том, что две отобранные Конкурсной комиссией претендентки на должности членов ВККС имеют опыт осуществления правосудия менее одного года, а еще одна кандидатка прямо сейчас участвует в конкурсе на должность судьи апелляционного суда, который проводит ВККС.

К собеседованиям с Конкурсной комиссией допущены такие кандидаты:

1. КУШНИР Игорь Анатольевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда в отставке.

В отставку Игорь Кушнир уволился еще 15 сентября 2020 года. После отставки Игорь Кушнир в 2023 году пытался избраться членом Высшего совета правосудия по квоте XIX Съезда судей, однако не получил достаточной поддержки от делегатов съезда.

В 2024 году Игорь Кушнир пытался стать судьей Конституционного Суда по квоте Съезда судей, однако добровольно прекратил участие в конкурсе, не дождавшись собеседования с Совещательной группой экспертов.

Интересно, что в 2024 году Игорь Кушнир также пытался стать и членом ВККС, однако все та же Конкурсная комиссия даже не допустила его к собеседованиям.

2. ГОЛУБ Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда.

Виктория Голуб уже дважды принимала участие в конкурсах на должность члена ВККС, однако члены Конкурсной комиссии без каких-либо объяснений не допускали ее даже к собеседованиям. Такой подход вызвал критику действий Комиссии со стороны Виктории Голуб.

Также следует отметить, что Виктория Голуб является претендентом на должность судьи апелляционного административного суда и 6 мая успешно прошла собеседование с ВККС. Таким образом, в перспективе может возникнуть конфликт интересов, поскольку может сложиться ситуация, когда Виктория Голуб будет получать рекомендацию для назначения на должность судьи апелляционного суда от той же ВККС.

3. КРАВЧЕНКО Ярослава Владимировна – судья Соломенского районного суда города Киева.

Отметим, что на должность судьи Ярослав Кравченко была назначена только в мае 2024 года.

До назначения на посуду судьи Ярослава Кравченко работала руководителем управления НАБУ по работе с общественностью. А в 2023-2024 годах Ярослав Кравченко была национальным экспертом по реформе органов прокуратуры проекта иностранной технической помощи IDLO.

Впрочем, если Ярослава Кравченко удачно пройдет собеседование с Конкурсной комиссией, то это может быть первый в истории судебной власти Украины случай, когда реальным претендентом на должность члена ВККС является судья, имеющая стаж осуществления правосудия менее одного года (с момента принятия присяги судьи).

4. ВОЗНЮК Оксана Леонидовна – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.

Как и у Ярославы Кравченко, у судьи Оксаны Вознюк опыт осуществления правосудия составляет менее одного года, поскольку на должность судьи она была назначена в июле 2024 года.

До 2024 года Оксана Вознюк работала на должности помощника судьи Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, что документы на должность члена ВККС могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по судейской квоте Роман Игнатов.

Предыдущий конкурс на должность члена ВККС, напомним, полностью провалился, поскольку в январе 2025 года Высший совет правосудия отказал в назначении обоим отобранным Конкурсной комиссией кандидатам.

Автор Вячеслав Хрипун

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