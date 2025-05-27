В Верховной Раде предложили определить критерии для квалификации действий судей как необоснованной волокиты

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается определить критерии для квалификации допущения судьей необоснованной волокиты в деле.

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В парламенте зарегистрирован законопроект 13316 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно уточнения квалификации действий судей в части необоснованного затягивания или непринятия мер по рассмотрению судебных дел.

Так, предлагается внести изменения в статью 106 закона о судоустройстве, которая регулирует основания для дисциплинарной ответственности судьи, которыми определить, что при квалификации действий как необоснованного затягивания или непринятия мер по рассмотрению дела, критериями оценки надлежащего поведения судьи относительно рассмотрения заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом, являются:

своевременность назначения дела к рассмотрению;

величина интервалов между судебными заседаниями;

обоснованность отсрочки рассмотрения дела или объявления перерывов в судебном заседании;

полнота подготовки дел к рассмотрению;

полнота принятых судьей мер по устранению обстоятельств, которые делают невозможным рассмотрение дела или способствуют его затягиванию;

надлежащий и эффективный контроль со стороны судьи за выполнением служебных обязанностей работниками суда, в том числе относительно формирования и отправки судебных повесток/корреспонденции, своевременностью выполнения запросов суда другими органами и т.д.

Инициатор законопроекта, народный депутат Александр Юрченко, отмечает, что в соответствии с правовой позицией Верховного Суда от 12 декабря 2024 года по делу 990SCGC/20/24 обязательным условием для установления в действиях судьи необоснованного затягивания или непринятия мер по рассмотрению заявления, жалобы или дела в течение срока, установленного законом, является установление обстоятельств, которые свидетельствуют, что такое имело место в связи с необоснованным несовершением судьей действий, направленных на обеспечение рассмотрения дела в течение срока, установленного законом, или умышленным совершением действий, которые привели к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ЕСПЧ неоднократно высказывал позицию, согласно которой отсрочка рассмотрения дела должна быть обусловлена объективными причинами. Так, в решении по делу «Цихановский против Украины» (Tsykhanovsky v. Ukraine) ЕСПЧ отметил, что именно национальные суды должны создавать условия для того, чтобы судебное производство было быстрым и эффективным. В частности, национальные суды должны решать, отсрочить ли судебное заседание по ходатайству сторон, а также принимать ли какие-либо действия в отношении сторон, чье поведение вызвало неоправданные задержки в производстве.

По словам Юрченко, Верховный Суд отмечает, что сроки рассмотрения дела не могут считаться разумными, если они нарушены из-за назначения судебных заседаний с большими интервалами и т.д., поскольку это свидетельствует о ненадлежащем уровне организации судопроизводства. Отсрочивая судебные заседания, судья должен обеспечить необходимый баланс между соблюдением прав сторон и рассмотрением дела в течение установленного законом срока или хотя бы в разумные сроки. В свою очередь, критериями оценки надлежащего поведения судьи в этом аспекте могут служить предложенные в законопроекте критерии.

Таким образом, инициатор законопроекта указывает, что, опираясь на правовую позицию Верховного Суда, необходимо уточнить положения законодательства относительно квалификации действий судей в части необоснованного затягивания или непринятия мер по рассмотрению судебных дел.

Автор: Наталя Мамченко

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