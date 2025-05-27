У Верховній Раді запропонували визначити критерії для кваліфікації дій суддів як безпідставної тяганини

У парламенті зареєстрували законопроект, яким пропонується визначити критерії для кваліфікації допущення суддею безпідставної тяганини у справі.

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У парламенті зареєстровано законопроект 13316 про внесення змін до Закону «Про судоустрій та статус суддів» щодо уточнення кваліфікації діянь суддів в частині безпідставного затягування чи невжиття заходів розгляду судових справ.

Так, пропонується внести зміни до статті 106 закону судоустрій, що регулює підстави для дисциплінарної відповідальності судді, якими визначити, що під час кваліфікації діянь, як безпідставного затягування чи невжиття заходів щодо розгляду справи, критеріями оцінки належної поведінки судді щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом є:

своєчасність призначення справи до розгляду;

величина інтервалів між судовими засіданнями;

обґрунтованість відкладення розгляду справи чи оголошення перерв у судовому засіданні;

повнота підготовки справ до розгляду;

повнота вжитих суддею заходів щодо усунення обставин, які унеможливлюють розгляд справи чи спричиняють його затягування;

належність та дієвість контролю з боку судді за виконанням службових обов`язків працівниками суду, у тому числі щодо формування та надіслання судових повісток/кореспонденції, за своєчасністю виконання запитів суду іншими органами тощо.

Ініціатор законопроекту, народний депутат Олександр Юрченко зазначає, що відповідно до правової позиції Верховного Суду від 12 грудня 2024 року по справі 990SCGC/20/24 обов`язковою умовою для встановлення у діях судді безпідставного затягування або невжиття заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, є встановлення обставин, які свідчать, що таке мало місце у зв`язку з безпідставним невчиненням суддею дій, спрямованих на забезпечення розгляду справи протягом строку, встановленого законом, або умисним вчиненням дій, що мали наслідком затягування строків розгляду справи.

ЄСПЛ неодноразово висловлював позицію, згідно з якою відкладення розгляду справи має бути з об`єктивних причин. Так, у рішенні у справі «Цихановський проти України» (Tsykhanovsky v. Ukraine) ЄСПЛ зазначив, що саме національні суди мають створювати умови для того, щоб судове провадження було швидким та ефективним. Зокрема, національні суди мають вирішувати, чи відкласти судове засідання за клопотанням сторін, а також чи вживати якісь дії щодо сторін, чия поведінка спричинила невиправдані затримки у провадженні.

За словами Юрченка, Верховний Суд зазначає, що строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через призначення судових засідань із великими інтервалами тощо, оскільки наведене свідчить про неналежний рівень організації судочинства. Відкладаючи судові засідання, суддя має забезпечити необхідний баланс між дотриманням прав сторони і розглядом справи протягом встановленого законом строку або хоча б у розумні строки. У свою чергу, критеріями оцінки належності поведінки судді у цьому аспекті можуть слугувати запропоновані у законопроекті критерії.

Таким чином, ініціатор законопроекту вказує, що, спираючись на правову позицію Верховного Суду, необхідно уточнити положення законодавства щодо кваліфікації діянь суддів в частині безпідставного затягування чи невжиття заходів розгляду судових справ.

Автор: Наталя Мамченко

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