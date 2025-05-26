27 травня не буде рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС — ЗМІ

27 травня в Брюсселі під час засідання Ради ЄС із загальних справ Міністри проведуть 8 слухання щодо Угорщини.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ЄС не очікують рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в Раді Євросоюзу 27 травня під час засідання міністрів. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на топдипломата ЄС.

За його словами, це питання стоїть на порядку денному майже за кожного президентства.

«Ми очікуємо на слухання. Я очікую, що Угорщина представить стан справ, комісія також скаже своє слово, і я майже впевнений, що держави-члени прокоментують ситуацію. Але, наскільки мені відомо, це не є питанням, по якому буде ухвалено рішення», — заявив дипломат.

Також він підкреслив, що не знає, коли у держав-членів з'явиться бажання йти далі.

«Але на даному етапі, я не впевнений, що ми маємо необхідну кількість голосів», — наголосив топдипломат ЄС.

Нагадаємо, 27 травня в Брюсселі під час засідання Ради ЄС із загальних справ Міністри проведуть 8 слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, ініційованої пропозицією Європарламенту у 2018 році.

Стаття 7 Договору про ЄС дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.