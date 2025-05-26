27 мая не будет решения о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС — СМИ

27 мая в Брюсселе во время заседания Совета ЕС по общим делам министры проведут восьмое слушание по Венгрии.

Фото: ukrinform.com

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В ЕС не ожидают решения о лишении Венгрии права голоса в Совете Евросоюза 27 мая во время заседания министров. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

По его словам, этот вопрос стоит в повестке дня почти при каждом председательстве.

«Мы ожидаем слушания. Я ожидаю, что Венгрия представит текущее положение дел, комиссия также выскажет свою позицию, и я почти уверен, что государства-члены прокомментируют ситуацию. Но, насколько мне известно, это не является вопросом, по которому будет принято решение», — заявил дипломат.

Также он подчеркнул, что не знает, когда у государств-членов появится желание двигаться дальше.

«Но на данном этапе я не уверен, что у нас есть необходимое количество голосов», — подчеркнул высокопоставленный дипломат ЕС.

Напомним, 27 мая в Брюсселе во время заседания Совета ЕС по общим делам министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной предложением Европарламента в 2018 году.

Статья 7 Договора о ЕС позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

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