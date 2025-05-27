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За превышение скорости движения автомобиля более чем на 30 км в час будут штрафовать на 1360 грн – законопроект

07:58, 27 мая 2025
А за превышение скорости на 80 км водителя ожидает штраф – 3400 грн – и лишение права управления в случае создания аварийной обстановки.
За превышение скорости движения автомобиля более чем на 30 км в час будут штрафовать на 1360 грн – законопроект
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За превышение скорости движения автомобиля предлагаются новые штрафы. Так, за превышение скорости более чем на 10 км – штраф 340 грн, на 20 км – 680 грн, на 30 км – 1360 грн и так далее. Соответствующий законопроект 13314 в Верховной Раде 26 мая зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Владимир Крейденко, Александр Горенюк, Сергей Вельможный, Наталья Пипа и другие.

Законопроектом Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предлагается дополнить новой статьей 122-6, которая будет определять исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения.
В ней предлагается следующая градация за превышение установленных ограничений скорости движения:

  • Более 10 км/ч – штраф 340 грн
  • Более 20 км/ч – 680 грн
  • Более 30 км/ч – 1360 грн
  • Более 40 км/ч – 1700 грн
  • Более 60 км/ч – 2720 грн
  • Более 80 км/ч – 3400 грн.

Если скорость была превышена более чем на 80 км/ч и это привело к созданию аварийной обстановки, водителя могут лишить права управления на срок от 6 месяцев до года. Аварийной обстановкой будут считаться действия, которые вынудили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан.

Субъектом правонарушения в этой статье является лицо, управлявшее транспортным средством в момент совершения правонарушения, а в случае правонарушений, предусмотренных частями 1-6 этой статьи, если правонарушение зафиксировано в автоматическом режиме – ответственное лицо, указанное в части первой статьи 14² этого Кодекса, или лицо, ввезшее транспортное средство на территорию Украины. При определенных обстоятельствах субъектом может быть лицо, управлявшее транспортным средством в момент совершения правонарушения, зафиксированного в автоматическом режиме.

Полномочия по рассмотрению дел и вынесению постановлений о превышении установленных ограничений скорости движения на 10–80 км/ч остаются за Национальной полицией. Полномочиями по составлению протоколов о превышении установленных ограничений скорости движения, которое привело к созданию аварийной обстановки, наделяются должностные лица органов Национальной полиции, а по рассмотрению дел и вынесению постановлений – суды.

При этом предлагается, чтобы водителей за превышение скорости не могли освободить от ответственности «по малозначительности». Напомним, что сейчас при малозначительности совершенного административного правонарушения орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дело, может освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Как отмечают авторы законопроекта, действующий КУоАП предусматривает штрафные санкции за превышение скорости на 20 км/ч и более. Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости на 20 км/ч. Среди стран-соседей Украины и стран-членов ЕС такое «разрешенное» превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации.

Существующие положения КУоАП о превышении скорости противоречат принципу пропорциональности. Например, ответственность за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств или нарушение правил парковки транспортных средств значительно выше, чем за превышение скорости на 20–50 км/ч. Однако степень общественной опасности существенно отличается.

Для соблюдения принципа пропорциональности взыскания за превышение скорости не могут быть ниже, чем взыскания в сфере парковки. Таким образом, КУоАП не выполняет одну из основных задач – предотвращение административных правонарушений, в частности связанных с превышением скорости.

Главной задачей законопроекта является введение пропорционального и справедливого наказания в зависимости от размера превышения установленного ограничения скорости движения: чем больше превышение скорости, тем строже наказание.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ПДД законопроект штраф / штрафы

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