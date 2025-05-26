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Война в Украине продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить, — Мерц

18:58, 26 мая 2025
Фридрих Мерц считает, что Путин воспринимает предложения о переговорах «как слабость».
Война в Украине продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить, — Мерц
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Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что война в Украине может продлиться дольше, чем все желают или могут себе представить. Об этом он сказал в интервью WDRпишет Bild.

С учетом безуспешных попыток установить прекращение огня в Украине Мерц пришел к выводу, что предложения о переговорах Путину сейчас не могут привести к урегулированию войны.

«Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость», — сказал Мерц.

Также он подчеркнул, если даже предложение встретиться в Ватикане «не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придется смириться с тем, что эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Берлин больше не ограничивает дальность оружия, поставляемого Киеву. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. 

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Германия Украина

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